Tarifstreit GDL-Protest vor Bahnzentrale – womöglich nur noch »sehr kurze Zeit« bis zum nächsten Streik

Mit einer Protestaktion vor der Konzernzentrale will die GDL im Tarifstreit mit der Bahn am Mittag den Druck erhöhen. Wie lange vorher kündigt die Lokführergewerkschaft den wohl nächsten Streik an?