Am Ende stehe ein Unternehmen, das nur daran interessiert sei, dass das Netz gut ausgelastet sei und gut funktioniere. Dann gebe es keine Anreize mehr, Wettbewerber auf dem Netz zu behindern: »Dadurch würde sich nach unserer Einschätzung ziemlich zügig etwas ändern, für die Kunden, die anderen Bahnanbieter und für die Investitionen in das Netz«, so Kühling. In Spanien habe sich durch die Trennung der Wettbewerb verbessert, während die Ticketpreise gefallen seien.