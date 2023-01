Deutsche Bahn

Die Bahn müsse dafür sorgen, dass genügend ausgebildetes Personal zur Verfügung stehe, so dass »auch in Krankheits- und Urlaubsfällen nicht jedes mal Tausende Menschen leiden müssen«. Sie könne nur unterstützen und unterstreichen, »dass hier was unternommen werden muss«, so Merkel 2013.

Passiert ist seitdem: nicht viel. Und obwohl die Bahn so viel Personal wie schon seit Langem nicht mehr einstellt, fehlen DB Netz auch 2022 fast 2500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dass sich das Stellwerk-Problem also bald lösen ließe, ist nicht abzusehen.