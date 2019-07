Bevorstehende Bilanz Bahn-Chef Lutz kündigt sinkenden Gewinn an

Schon im vergangenen Jahr musste Bahn-Chef Richard Lutz erklären, dass sein Konzern an Profitabilität verliert. Die Bilanz gedrückt hatten Verluste der Gütertochter und Investitionen in neue Züge. Mit dem Abwärtstrend wird es weitergehen.

So wird Lutz in der übernächsten Woche bei der Vorstellung der Halbjahresergebnisse weiter sinkende Gewinne verkünden. "Wir müssen im Hinterkopf behalten, dass wir mehr Geld in die Schiene investieren als je zuvor", sagte Lutz im Gespräch mit dem SPIEGEL und erklärt: "Wir müssen deshalb akzeptieren, dass der Gewinn zurückgeht." Die Zahlen seien allerdings "im Rahmen der Erwartungen", sagte der Bahn-Chef.

(Lesen Sie hier das ganze Gespräch)

Beim umstrittenen Thema "Pünktlichkeit im Fernverkehr" sieht Lutz die Bahn auf gutem Wege. Im ersten Halbjahr seien 77,2 Prozent der Züge pünktlich gewesen. "Mit der Hitzewelle und den Stürmen im Juni hat sich der erfreuliche Trend leider erst mal nicht fortgesetzt", so Lutz. Er schränkt aber ein: "Wir haben uns diesmal im Vergleich zum August 2018, wo es eine vergleichbar schwierige Wetterlage gegeben hat, wacker geschlagen." Er begründet die Entwicklung damit, dass mehr Züge verfügbar seien und die Wartung besser klappe.