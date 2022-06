Überstürzter Rücktritt des Chefaufsehers Chaostage bei der Bahn

Auf den Schienen herrscht bei der Bahn schon länger Chaos, nun hat sich dieser Zustand auch auf die Konzernzentrale am Potsdamer Platz in Berlin ausgeweitet. Denn der Rücktritt ist ein Kollateralschaden einer Offensive, mit der Bundesverkehrsminister Volker Wissing versucht, die dramatische Lage beim Staatskonzern in den Griff zu bekommen.

Auf einer Pressekonferenz am Donnerstag hatte er gemeinsam mit Bahn-Chef Richard Lutz ein »Baustellenkonzept« vorgestellt, mit dem künftig ganze Schienenkorridore, hunderte Kilometer lang, am Stück grundsaniert werden sollen. Wissing will aufhören mit der Flickschusterei seiner Vorgänger am 34.000 Kilometer langen Gleisnetz der Bahn. Es soll auf einen Schlag alles repariert werden: von der Oberleitung bis zum Gleisbett, von der Bahnsteigkante bis zur Hangbepflanzung. Nur so, das ist seine Hoffnung, lässt sich das marode System wieder beherrschbar machen.