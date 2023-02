Die Deutsche Bahn begrenzt ihren Service für Vielfahrer. So wird ab März der Zugang zu den Lounges, die es an größeren Bahnhöfen gibt, eingeschränkt. Bisher reichte es, einen entsprechenden Status im Kundenbindungsprogramm BahnBonus nachzuweisen. Offenbar wurde die Regelung teilweise missbraucht: Status­inhaber besuchten die Lounges, ohne eine Bahnreise anzutreten. Nun will der Konzern zusätzlich ein gültiges Fernverkehrsticket verlangen.