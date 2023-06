Das Unternehmen kündigte umgehend an, juristisch gegen den Beschluss vorzugehen, den man mit »großem Unverständnis« zur Kenntnis genommen habe. »Das Bundeskartellamt greift in Kernfragen in die unternehmerische Freiheit der DB ein«, teilte der Konzern mit. Man rechne mit »weitreichenden wirtschaftlichen Folgen«.

Hinter den Drittplattformen stünden häufig etwa »kapitalkräftige US-Großbanken«, Vermögensverwalter oder Fonds, so der Konzern. Diesen Plattformen solle man nun den Verkauf von DB-Fahrscheinen vergüten, auch wenn die Leistungen der Plattformen der DB keinen Mehrwert bringen würden.

Der Konzern fürchtet außerdem, dass Menschen, die online etwa nach dem Begriff »bahn.de« suchen, künftig häufiger auf den Drittplattformen landen könnten als bei der DB.