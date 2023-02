EVG-Verhandlungsführer Kristian Loroch machte im Anschluss klar, dass die Gewerkschaft nur bei einem Angebot des Arbeitgebers die Gespräche wieder aufnehmen will. »Wir möchten mit Substanz reden«, sagte Loroch in einer Online-Pressekonferenz. »Offensichtlich hat das Unternehmen überhaupt kein Interesse daran, einen Abschluss am Verhandlungstisch zu erzielen, sondern provoziert bewusst einen Arbeitskampf.« EVG-Verhandlungsführerin Cosima Ingenschay ergänzte: »Wir setzen uns in dem Moment hin, wo ein Angebot vorliegt.«