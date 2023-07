Die Arbeitsrechtlerin Pfarr sprach vom »bisher teuersten Tarifabschluss in der Geschichte der Deutschen Bahn«. »Beide Seiten müssen mit der Annahme des Kompromisses Kröten schlucken«, sagte de Maizière. »Das liegt in der Natur des Kompromisses.«

Urabstimmung bis Ende August

Über den Vorschlag müssen nun beide Seiten in ihren Gremien entscheiden. Bei der Bahn gilt die Zustimmung als Formsache. Bei der EVG ist es komplizierter: Zunächst ist für kommenden Freitag ein Treffen des Bundesvorstands geplant. Er soll noch am selben Tag eine Empfehlung abgeben, ob die EVG den Schlichterspruch akzeptiert oder nicht. Dann geht es in die Urabstimmung. Laut der Gewerkschaft sind nun rund 110.000 bei der Bahn beschäftigte EVG-Mitglieder dazu aufgerufen, über den Kompromissvorschlag abzustimmen. Um das Votum des Bundesvorstands zu überstimmen, brauchen die Mitglieder eine Dreiviertelmehrheit. Andersherum bedeutet das: Folgen mehr als ein Viertel der Teilnehmer der Empfehlung des Vorstands, gilt dieser. Die Urabstimmung ist bis Ende August angesetzt.