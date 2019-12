Zugverspätungen Bahn verpasst ihr Pünktlichkeitsziel

Auch in diesem Jahr wird die Deutsche Bahn ihr Pünktlichkeitsziel verfehlen. Man werde etwa einen Prozentpunkt besser sein als im Vorjahr, sagte Infrastrukturvorstand Ronald Pofalla in Berlin.

Das Ziel, 1,5 bis 1,6 Prozentpunkte besser zu sein, werde aber nicht erreicht. Im vergangenen Jahr waren 74,9 Prozent der Fernzüge pünktlich, das heißt in der Definition der Bahn, dass sie weniger als sechs Minuten zu spät waren.

Künftig will das Unternehmen Zugverspätungen durch eine engere Zusammenarbeit ihrer Mitarbeiter auf mehr Strecken eindämmen. Sogenannte Plankorridore würden nun auch in und um Hamburg sowie zwischen Würzburg und Nürnberg eingerichtet, teilte die Bahn weiter mit. Das bedeutet, dass auf diesen überlasteten Strecken Mitarbeiter verschiedener DB-Sparten sowie anderer Bahn-Unternehmen die Zugfahrten gemeinsam regeln.

Plankorridore wirksam

Zwischen Dortmund und Köln sei es auf diese Weise gelungen, seit November 2018 mehrere tausend Zugverspätungen zu verhindern, sagte Pofalla. Einen weiteren Plankorridor gibt es seit dem Frühjahr zwischen Fulda und Mannheim.

Verspätungen in diesen überlasteten Abschnitten führen Unternehmensangaben zufolge immer wieder zu weiteren Verspätungen im Gesamtnetz. In das Management der beiden bestehenden Korridore seien in diesem Jahr jeweils 20 Millionen Euro investiert worden, hieß es. Weitere je 20 Millionen sind für die Abschnitte eingeplant, die nun hinzukommen.

Investitionen auf Rekordhöhe

Insgesamt habe die Bahn 2019 mit knapp elf Milliarden Euro so viel Geld in das Schienennetz investiert wie noch nie. Im Vorjahr waren es dem Unternehmen zufolge noch 9,4 Milliarden Euro gewesen.

Die Summe stieg einerseits, weil die Baupreise teils deutlich zulegten und andererseits, weil die Bahn deutlich mehr baut. Zeitweise gab es bis zu 800 Baustellen gleichzeitig. Der Anteil baustellenbedingter Zugverspätungen ging dennoch zurück, teilte die Bahn weiter mit.

Auch das Gewinnziel wird der Konzern voraussichtlich nicht erreichen: In diesem Jahr erwartet die Bahn nur noch einen Gewinn von 1,8 bis 1,9 Milliarden Euro. Das sagte Bahnchef Richard Lutz am Mittwoch. Zuvor hatte das Unternehmen mit zwei Milliarden Euro gerechnet.

Besonders der Güterverkehr belastet die Bilanz. Deren Gewinn wird dieses Jahr voraussichtlich 290 Millionen Euro im Minus liegen, sagte Lutz. Gerechnet worden war mit einem operativen Verlust von 130 Millionen Euro. Der Cargo-Aufsichtsrat soll bei seiner Sondersitzung im Januar über Lösungen beraten. Im kommenden Jahr rechnet die Bahn nur noch mit einem Gewinn von 1,3 Milliarden Euro.

Bund und Bahn hatten vereinbart, bis 2030 gemeinsam rund 86 Milliarden Euro in Erhalt und Instandsetzung der Schienenwege zu stecken. Zudem sagte die Bundesregierung dem Staatskonzern im Klimapaket bis 2030 elf Milliarden Euro zusätzliches Eigenkapital zu sowie eine Mehrwertsteuersenkung auf Fernverbindungen. Über eine Reihe von Programmen fließen weitere Milliarden.