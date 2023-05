Zudem sollten 650 Bahnhöfe modernisiert werden. Geplant sind laut Huber neue Anzeigesysteme für die Information der Reisenden und die Verschönerung von Unterführungen. »Wir werden Bahnsteige erhöhen, um den stufenlosen Einstieg in die Züge zu ermöglichen, und Rampen und Aufzüge einbauen, um Barrierefreiheit zu schaffen«, kündigte der Bahn-Vorstand an. Bahnhöfe in den großen Städten sollten künftig zu »Mobilitätsdrehscheiben« werden und mit Fahrradparkhäusern ausgerüstet werden.

Er selbst habe bis zum Jahr 2020 die Folgen des kritischen Zustands der Infrastruktur unterschätzt, räumte Huber gegenüber der Zeitung ein. Er hatte den Posten erst im vergangenen Jahr von Vorgänger Ronald Pofalla übernommen. »Wir wussten schon, dass wir einen großen Erneuerungsbedarf haben.« Aber jüngste Analysen hätten »das ganze Ausmaß deutlich vor Augen geführt«. Die Realität sei: »Es steht nicht sonderlich gut um die Schieneninfrastruktur.«