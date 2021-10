Mehr schnelle Verbindungen Bahn will Fluggäste mit Sprinter-Zügen abwerben

Fünfmal so viele Menschen wie ein Mittelstreckenflugzeug kann ein ICE transportieren. Nun möchte die Bahn mehr Verbindungen in der Sprinter-Variante anbieten – und so Kurzstreckenflügen Konkurrenz machen.