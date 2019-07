Deutsche Bank Aussicht auf Jobkahlschlag lässt Aktie deutlich steigen

Zumindest an der Börse profitiert die Deutsche Bank bereits vom anstehenden massiven Arbeitsplatzabbau - und das noch bevor sie diesen offiziell bekanntgegeben hat. Der Aktienkurs von Deutschlands größter Bank liegt am Montagvormittag mit 6,90 Euro um drei Prozent über dem Schlusskurs vom Freitag. Zum Vergleich: Der deutsche Leitindex Dax stand lediglich mit 1,3 Prozent im Plus.

Am Freitag und am Wochenende hatten das "Wall Street Journal" und die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtet, dass die Bank erwägt, bis zu 20.000 Stellen und damit mehr als ein Fünftel der aktuellen Jobs abzubauen. Schon in dieser Woche könnte es zu einer entsprechenden Ankündigung kommen, hieß es in den Berichten.

Die Deutsche Bank befindet sich schon lange in der Krise. Vorstandschef Christian Sewing hatte bereits auf der Hauptversammlung Ende Mai einen großangelegten Konzernumbau angekündigt. "Wir sind zu harten Einschnitten bereit", sagte Sewing, der seit gut einem Jahr an der Spitze der Bank steht.

Ein Teil des Umbaus besteht darin, die Kosten deutlich zu senken und so auf die schwächelnden Erträge zu reagieren. Investoren warten seit langem auf bessere Gewinnaussichten des Konzerns - allein in Sewings Amtszeit hat die Bank bis zum vergangenen Freitag mehr als 40 Prozent ihres Börsenwerts verloren. Und das, obwohl der Aktienkurs seit Anfang Juni bereits von 5,80 Euro auf 6,72 Euro gestiegen war. Vor Ausbruch der Finanzkrise 2007 notierte das Papier noch bei mehr als 90 Euro.