In dem Szenario der US-Notenbank, das eine Rezession simulierte, behielten die 34 geprüften Banken im Schnitt eine Kapitalquote von 9,7 Prozent, mehr als doppelt so viel wie erforderlich, wie die Fed am Donnerstag mitteilte. Die US-Tochter der Deutschen Bank, die in den vergangenen Jahren mehrmals durch den Test gefallen war, hatte dabei die höchste Kapitalquote von 22,8 Prozent, die US-Bank Huntington Bancshares mit 6,8 Prozent die niedrigste. Erforderlich wären mindestens 4,5 Prozent gewesen.