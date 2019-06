Zeitungsbericht Deutsche Bank erwägt Abbau von 20.000 Arbeitsplätzen

Bei Deutschlands größtem Geldhaus steht offenbar ein Arbeitsplatzabbau in großem Stil bevor. Die Führung der Deutschen Bank erwäge die Streichung von 15.000 bis 20.000 Jobs, berichtet das "Wall Street Journal" ("WSJ") unter Berufung auf Insider. Ein Sprecher der Bank wollte den Bericht am Freitag auf Anfrage nicht kommentieren.

Ende März hatte die Bank die Zahl ihrer Mitarbeiter mit 91.463 angegeben. Demnach könnte nun mehr als jeder fünfte Arbeitsplatz gefährdet sein. Derzeit werde in den Führungsetagen noch über die Stellenstreichungen beraten, berichtet die Zeitung. Aus dem Umfeld der Bank wird demnach erwartet, dass die Investmentsparte und das US-Geschäft stark vom Jobabbau betroffen sein werden.

Überraschend kämen Stellenstreichungen auch in diesem enormen Ausmaß bei der Deutschen Bank nicht. Vorstandschef Christian Sewing hatte Ende Mai bei der Hauptversammlung angekündigt: "Wir sind zu harten Einschnitten bereit." Bei der Gelegenheit hatte Sewing zudem davon gesprochen, dass 85 Prozent der Geschäftsbereiche stabil seien - was im Umkehrschluss bedeutet, dass 15 Prozent es nicht sind. Dort werde man, sagte Sewing damals, "noch einmal genau hinsehen und entsprechend handeln".

Verunsicherung bei Mitarbeitern

Wann die Deutsche Bank das konkrete Ausmaß des neuen Stellenabbaus offiziell verkünden will, ist unklar. Bislang galt der 24. Juli als Termin. An diesem Tag gibt die Bank die Geschäftszahlen für das zweite Quartal bekannt. Nun erwägt die Bankspitze laut "WSJ" aber, ihre Pläne bereits früher bekanntzugeben, um Mitarbeiter nicht unnötig lange im Ungewissen zu lassen. Einige Banker haben dem Bericht zufolge bereits persönliche Gegenstände von ihren Schreibtischen geräumt, weil sie mit einer Entlassung rechnen.

Bereits in den vergangenen Jahren hatte die Bank Arbeitsplätze gestrichen. Allein 2018 reduzierte sie laut der Zeitung die Zahl der Vollzeitstellen um rund 5800.

Bezeichnend für den desolaten Zustand der Deutschen Bank ist, was an diesem Freitag als positive Überraschung Nachrichtenwert hatte und für Gewinne des Aktienkurses sorgte: Der Konzern hat den zweiten Teil des US-Bankenstresstests bestanden. Damit hatten Analysten und Investoren nicht gerechnet, nachdem die Deutsche Bank in den vergangenen Jahren dreimal durch die Tests gefallen war.

Ebenfalls an diesem Freitag hatte der Konzern einen Stellenabbau verkündet: Durch die Fusion mit der Postbank werden bis Ende 2020 rund 750 weitere Vollzeitstellen gestrichen. Zusätzliche 1200 Stellen könnten überdies wegfallen, teilte die Bank mit.