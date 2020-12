Banken und Versicherungen investieren in Kohle und Öl Milliarden für klimaschädliche Großprojekte

Ölsuche in der Arktis, Kohlekraftwerke in Bangladesh: Rund um den Globus sind riesige Energieprojekte geplant. Konzerne wie die Deutsche Bank sind mit Krediten und Investments in Milliardenhöhe dabei.