Millionenbußgeld Ermittlungen gegen Deutsche Bank wegen "Panama Papers" eingestellt

Die Vorwürfe waren gewaltig: Mitarbeiter der Deutschen Bank sollen Kunden geholfen haben, sogenannte Off-Shore-Gesellschaften in Steuerparadiesen zu gründen und Gelder aus Straftaten zu waschen. Im vergangenen Jahr durchsuchten Ermittler deshalb in einer Großrazzia die Zentrale der Deutschen Bank .

Doch der Verdacht hat sich offenbar nicht erhärtet: Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat die strafrechtlichen Ermittlungen gegen zwei Bankmitarbeiter nach eigenen Angaben mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt. Den Männern und der Bank waren Beihilfe zur Steuerhinterziehung und Geldwäsche vorgeworfen worden.

Es sei nun klar, dass die Staatsanwaltschaft "kein strafrechtlich relevantes Fehlverhalten von Mitarbeitern der Deutschen Bank festgestellt hat", sagte Konzernsprecher Jörg Eigendorf. Damit sei ein Verfahren eingestellt worden, "das uns im vergangenen Jahr sehr belastet hat".

Bußgeld wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetz

Dennoch muss die Bank ein Bußgeld von 15 Millionen Euro zahlen - in einem gesonderten Verfahren. Damit werden laut Staatsanwaltschaft Verstöße gegen das Geldwäschegesetz geahndet, die sich bei der damaligen Tochtergesellschaft Regula ereignet hatten. Auch die beiden Bankmitarbeiter, gegen die ermittelt worden war, waren dort angestellt gewesen.

Die Bank habe es versäumt, Verdachtsanzeigen wegen Geldwäsche rechtzeitig abzugeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Zudem sei auf Leitungsebene die Aufsichtspflicht verletzt worden und die Bank in den fraglichen Jahren 2015 bis 2018 für den Kampf gegen Geldwäsche personell unzureichend ausgestattet gewesen.

Ermittlungen gegen inländische Kunden dauern an

Im November 2018 hatten insgesamt 170 Beamte der Frankfurter Staatsanwaltschaft und des Bundeskriminalamts die Zentrale der Deutschen Bank durchsucht, auch in weiteren Gebäuden im Frankfurter Raum wurde ermittelt. Grund waren Ermittlungen wegen des Verdachts der Geldwäsche im Zusammenhang mit den sogenannten Panama Papers.

Anfang 2016 hatte ein internationales Netzwerk verschiedener Medien die "Panama Papers" publik gemacht. Diese enthielten Details über Finanzströme in und aus der Steueroase in Mittelamerika und die Namen zahlreicher Geschäftsleute, Politiker und Prominenter. In Panama gibt es Tausende Briefkastenfirmen, über die teilweise illegale Geschäfte abgewickelt wurden.

Die Ermittlungen im Fall Regula gegen inländische Kunden der Deutschen Bank wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung dauern nach Angaben der Staatsanwaltschaft an. Die Deutsche Bank hatte die Tochtergesellschaft 2018 verkauft.