Geldhaus im Umbau Niedrigzinsen machen Deutscher Bank zu schaffen

Die Deutsche Bank bekommt es bei ihrem laufenden Umbau mit stärkeren Herausforderungen zu tun, als ursprünglich gedacht. Wegen der verschärften Niedrigzinsen in der Eurozone dürften die Erträge der Kernbank in den kommenden Jahren nicht so stark wachsen wie erwartet.

Zwar wolle die Bank an den Renditezielen von acht Prozent für 2022 festhalten, diese seien jedoch "ambitionierter geworden", schrieb Deutsche-Bank-Vorstandschef Christian Sewing in einem Brief an die Mitarbeiter.

Die Belastungen durch die noch niedrigeren Zinsen will Vorstandschef Sewingweitgehend dadurch ausgleichen, indem die Bank ihr Kreditgeschäft ausweitet und Negativzinsen in bestimmten Fällen an Firmenkunden und reiche Privatkunden weitergibt. Vor allem in der Privatkunden- und der Unternehmensbank dürfte das Zinstief auf die Erträge drücken, hieß es.

Hoffnung in schwierigen Zeiten schöpft Sewing aus der Rückkehr wichtiger Kunden. "Mehr als drei Dutzend Konzerne und große institutionelle Kunden haben sich in den vergangenen Monaten dazu entschieden, zu uns zurückzukommen".

Deutsche Bank will Kosten bis 2022 um sechs Milliarden Euro senken

Nach eigenen Angaben kommt die Bank bei ihrer groß angelegten Umstrukturierung jedoch gut voran. "Wir liegen mit der Umsetzung unserer Strategie nicht nur im Plan, sondern sind in mehreren Bereichen sogar schneller vorangekommen als erwartet", schrieb Sewing an die Mitarbeiter.

Sewing bekräftigte das Ziel, die bereinigten Kosten der Bank bis zum Jahr 2022 um 6 auf 17 Milliarden Euro zu senken. Im laufenden Jahr sollen sie auf 21,5 Milliarden Euro zurückgehen, im kommenden Jahr auf 19,5 Milliarden Euro. Die milliardenschweren Belastungen für den Umbau und den damit verbundenen Stellenabbau sind in den Summen nicht enthalten. Wegen der hohen Kosten, etwa für Abfindungen und Abschreibungen, erwartet das Management für das laufende Jahr erneut einen deutlichen Verlust.

Auch die Privatkundensparte der Bank, mit rund 20 Millionen Kunden, will die Bank daher schlanker gestalten. Die Kosten in der Privatkundensparte sollen bis 2022 um insgesamt 1,4 Milliarden Euro sinken. Gleichzeitig rechnet das Management mit stagnierenden Erträgen von rund 5,1 Milliarden Euro.

Von den Beschäftigten müssen im Zuge des Umbaus viele den Konzern verlassen. Seit dem Sommer stehen bei der Bank 18 000 Stellen auf der Streichliste.