Es war der achte Quartalsgewinn in Folge und das stärkste Halbjahr seit 2011 für die Deutsche Bank, die mitten in einem umfassenden Konzernumbau steckt. An dem Ziel, 2022 eine Nachsteuerrendite von acht Prozent zu erzielen, hält das Institut fest. Allerdings sei es schwerer geworden, diese Ziele zu erreichen.

Fondsgesellschaft DWS mit weniger Überschuss

»Vor uns liegen nun weitere herausfordernde Monate«, schrieb Sewing jedoch in einem Mitarbeiterbrief. »Vieles spricht dafür, dass es wirtschaftlich noch schwieriger werden wird.« Im zweiten Quartal lag die Nachsteuerrendite bei 7,9 Prozent – nach 5,5 Prozent im Vorjahreszeitraum. Im Frühhandel lagen die Aktien der Deutschen Bank 1,8 Prozent im Plus.