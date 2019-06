Besser als befürchtet Deutsche Bank überrascht Analysten - weil sie Stresstest besteht

Der zweite Teil des jährlichen US-Stresstests für Finanzkonzerne ist für die Deutsche Bank überraschend gut gelaufen: Sie hat die Qualitätsprüfung ihrer internen Kontrollen und ihres Risikomanagements nämlich bestanden, nachdem sie in den vergangenen Jahren dreimal durchgefallen war. Dass das Geldhaus dieses Mal durchgekommen sei, hätten Investoren nicht auf der Rechnung gehabt, schrieb Analyst Jernej Omahen von der US-Bank Goldman Sachs am Freitag in einer Studie.

Auch wenn die Ergebnisse der zweiten Runde des jährlichen Stresstests laut Omahen wohl keine bedeutenden Auswirkungen auf das operative Geschäft der Institute hätten, seien sie doch gerade für die Deutsche Bank ein positives Signal. Auch an der Börse kam die Nachricht gut an: Die Aktie der Deutschen Bank stieg zeitweise um fast drei Prozent.

In seinem Heimatland kann das größte deutsche Geldhaus ebenfalls Fortschritte verkünden - auch wenn sich nicht alle Angestellten darüber freuen dürften. Die Fusion mit der Postbank geht demnach voran; allerdings werden durch sie bis Ende 2020 rund 750 zusätzliche Vollzeitstellen gestrichen. Darüber hinaus könnten weitere 1200 Stellen wegfallen, teilte das Institut mit.

In einem Schreiben an die Mitarbeiter argumentierte Privatkundenvorstand Frank Strauß, der Abbau von Stellen sei "leider unumgänglich, wenn wir Doppelfunktionen vermeiden und unsere Organisation so aufstellen wollen, dass wir unsere Ziele erreichen können." Mittelfristig werde es jede Funktion nur einmal geben - "entweder in Frankfurt oder in Bonn".

Die Eingliederung der Postbank ist ein wichtiger Baustein des größeren Umbaus des Deutsche-Bank-Konzerns. Das Geldhaus will wieder zur internationalen Konkurrenz aufschließen. Gemeinsame Verwaltung und IT sollen Kosten senken und die Schlagkraft erhöhen. Ab 2022 soll die Postbank-Integration Synergien in Höhe von 900 Millionen Euro jährlich bringen. Umbau und IT-Investitionen kosten 1,9 Milliarden Euro.