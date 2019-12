Cerberus Deutsche Bank lässt Beratervertrag mit US-Heuschrecke auslaufen

Es war ein Deal mit Beigeschmack: Im Herbst 2017 stieg der New Yorker Finanzinvestor Cerberus als Großaktionär bei der Deutschen Bank ein, indem er rund drei Prozent der Aktien des Instituts kaufte. Im Sommer 2018 dann teilte die Deutsche Bank plötzlich mit, dass sie Cerberus ein Beratungsmandat erteilt habe, um sich bei der Sanierung helfen zu lassen. Diese am deutschen Kapitalmarkt vermutlich einzigartige Doppelrolle sorgte umgehend für Kritik.

Zwar ist Cerberus' Beratungs- von der Investmentsparte der Amerikaner formal getrennt, rechtlich ist die Sache daher nicht zu beanstanden. Dennoch erhielten die Amerikaner weitaus mehr Einblick in die Bilanz der angeschlagenen Deutschen Bank als deren anderen Aktionäre. Zudem ist Cerberus auch an der Commerzbank beteiligt. Mit der führte die Deutsche Bank zu Jahresbeginn Fusionsgespräche, von einem Zusammenschluss hätte Cerberus vermutlich also doppelt profitiert. Letztlich endeten die Verhandlungen ergebnislos.

Enden wird nun auch Cerberus' umstrittenes Beratungsmandat. Nach SPIEGEL-Informationen läuft der Vertrag zum Jahreswechsel aus, Cerberus wird dann nur noch Großaktionär sein. Das aber noch für längere Zeit: Die Vereinbarung sieht vor, dass die Amerikaner in den kommenden Monaten keine Deutsche-Bank-Aktien kaufen oder verkaufen dürfen. Das war schon während der Laufzeit des Beratungsmandats so.

"Die Beratung von Cerberus Operations and Advisory Company seit Mitte 2018 war sehr wichtig und hat uns beim Start unserer umfangreichen Transformation unterstützt. Jetzt geht es vor allem um die Umsetzung", teilte die Deutsche Bank auf Anfrage mit.

Mandatsziele nicht erreicht

Als Cerberus bei der Deutschen Bank einstieg, pendelte deren Aktie um 15 Euro - inzwischen kostet sie nicht einmal mehr halb so viel. Zumindest auf dem Papier hat der US-Investor, dessen Aktienpaket aktuell noch gut 400 Millionen Euro wert ist, also reichlich Geld verloren. Das Beratungshonorar dürfte den Verlust allerdings begrenzen. Auch diesen Vorteil genießen andere Aktionäre der Deutschen Bank nicht.

Cerberus sollte der Deutschen Bank unter Vorstandschef Christian Sewing dabei helfen, die Kosten zu drücken und die Erlöse zu steigern, vor allem durch die profitablere Anlage überschüssiger Liquidität. Beides ist nur bedingt gelungen. In den ersten neun Monaten 2019 stieg der Verwaltungsaufwand sogar auf 18,7 (Vorjahreszeitraum: 17,8) Milliarden Euro; die Gesamterträge sanken dagegen auf 17,8 (19,7) Milliarden Euro. An seinen langfristigen Kostenzielen hält Sewing, der konzernweit 18.000 Arbeitsplätze und die Präsenz in den USA drastisch abbaut, indes fest.

Cerberus, nach dem Höllenhund in der griechischen Mythologie benannt, ist in Deutschland nicht nur als Aktionär von Deutscher Bank und Commerzbank aktiv. Gemeinsam mit anderen Investoren haben die Amerikaner auch die HSH Nordbank gekauft. Die Südwestbank gehört ihnen ebenfalls. Aus der österreichischen Ex-Gewerkschaftsbank Bawag zieht sich Cerberus dagegen zurück; das einstige Skandalinstitut steht nach einer von Cerberus verordneten Rosskur wieder passabel da.

Auf einen ähnlichen Effekt hoffen sie auch bei der Deutschen Bank - künftig allerdings ohne die Beratungsexpertise des "Höllenhunds" aus New York.