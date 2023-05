Die deutschen Türkei-Exporte sind ebenfalls überdurchschnittlich stark gestiegen im ersten Vierteljahr, und zwar um fast 37 Prozent auf knapp acht Milliarden Euro. Zum Vergleich: Die gesamten deutschen Exporte legten nur um 7,4 Prozent zu. Die EU hat mit der Türkei eine Zollunion. »Industriegüter können so zollfrei von der EU in die Türkei gelangen«, so Felbermayr. »Weil aber die Türkei die Sanktionen der EU nicht mitmacht – was in einer Zollunion ein echtes Problem darstellt – werden von dort EU-Waren nach Russland weiterexportiert. Das ist kaum verhinderbar.« Das gilt auch für Importe aus der Türkei: Diese könnten in erheblichem Ausmaß russische Vorprodukte oder Bestandteile beinhalten, ohne dass die EU viel dagegen machen könne, sagte Felbermayr.