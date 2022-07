Seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine am 24. Februar haben westliche Staaten Sanktionen gegen Russland verhängt. In der Folge waren die Ausfuhren aus Deutschland nach Russland im März um fast 60 Prozent und im April um weitere 9,9 Prozent eingebrochen. Doch im Mai haben die Exporte nach Russland gegenüber dem Vormonat wieder zugelegt – um 29,4 Prozent auf eine Milliarde Euro, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.