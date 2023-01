Am stärksten betroffen von Materialmangel sind laut Umfrage weiterhin der Maschinenbau und die Automobilbranche – dort berichten jeweils rund 75 Prozent der Firmen von Engpässen. In der Elektronikindustrie sind es rund 63 Prozent. Das Papiergewerbe ist laut Ifo aktuell mit rund elf Prozent am wenigsten betroffen.