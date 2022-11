Auftragseingänge unerwartet stark gesunken

»Bemerkenswert ist: Die Energieerzeugung stieg um 1,7 Prozent; die Produktion in den energieintensiven Branchen hat um 0,9 Prozent zum Vormonat und um 9,7 Prozent zum Vorjahresmonat abgenommen. Das ist gemessen an den Rahmenbedingungen gar keine schlechte Zahl gewesen«, kommentierte Jens-Oliver Niklasch von der LBBW das Ergebnis. Es sei ein »gutes Zeichen, dass sich die Industrie in ihrer Gesamtheit auch unter so schwierigen Rahmenbedingungen relativ stabil zeigt«.