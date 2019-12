Zum Start ins neue Jahr gehört für viele ein Glas Sekt - oder Champagner, wenn es luxuriöser sein soll. Schaumweine sind in Deutschland beliebt: In den vergangenen zwölf Monaten kauften Verbraucher allein im Lebensmittelhandel und in Drogeriemärkten rund 324 Millionen Flaschen Schaumwein und gaben dafür rund 1,25 Milliarden Euro aus. Das geht aus einer aktuellen Analyse des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor.

Am größten war die Nachfrage demnach zu Weihnachten und Silvester. Rein rechnerisch kaufte jeder Bundesbürger nach Angaben der Marktforscher 2019 gut vier Flaschen Sekt, Champagner, Prosecco, Asti, Cava oder Crémant - eine Flasche davon zur Weihnachts- und Silvesterzeit - und gab dafür insgesamt rund 15,60 Euro aus.

"Trockener Sekt ist und bleibt der Lieblingssekt der Deutschen", sagte die Nielsen-Getränkeexpertin Christiane Stuck. Danach folgten halbtrockener Sekt und Brut. In den letzten Wochen des Jahres darf es Stuck zufolge bei vielen Verbrauchern aber auch etwas besonderes sein, wie Champagner. Insgesamt beobachten die Marktforscher allerdings für den Edel-Schaumwein aus Frankreich schon seit Jahren eine sinkende Nachfrage in Deutschland.

Rund vier Euro für eine Flasche Schaumwein

Kein Wunder, geben die Bundesbürger doch laut Nielsen für eine Flasche Schaumwein im Schnitt nur 3,86 Euro aus. Selbst in der Weihnachts- und Silvesterzeit liegt der Durchschnittspreis für die Flasche gerade einmal bei rund vier Euro. Champagner ist dagegen in der Regel selbst bei Discountern kaum unter zwölf Euro pro 0,75-Liter-Flasche zu haben.

Viele Verbraucher in Deutschland greifen stattdessen inzwischen zu deutschem Winzersekt. Und der kann sich sehen lassen: "Die Qualität deutscher Sprudler ist in den letzten Jahren auf geradezu abenteuerliche Weise nach oben gegangen", heißt es im "Vinum Weinguide 2019".

Auch das Angebot an alkoholfreiem Sekt nimmt stetig zu, ebenso die Nachfrage. Aktuell entfällt etwa fünf Prozent des Sektabsatzes in Deutschland auf alkoholfreie Produkte. "Die Qualität hat sich in den vergangenen Jahren verbessert", sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut. Tim Weißbach von der Strauch Sektmanufaktur im rheinhessischen Osthofen sagte, vor etwa zehn Jahren seien alkoholfreie Sekte noch ungenießbar gewesen. Doch die Herstellungstechnik habe sich weiterentwickelt.