Um diese Ware an den Verbraucher zu bringen, haben zahlreiche Supermärkte bereits Regale mit Lebkuchen bestückt – obwohl es bis Weihnachten noch ein gutes Vierteljahr hin ist. Auch für die Hersteller ist längst Hauptproduktionszeit. Damit die Waren rechtzeitig in den Handel gelangen, fahren die Produzenten ihre Produktion üblicherweise bereits im dritten Quartal des Jahres hoch. So entfiel 2021 knapp ein Drittel der Produktion auf die Monate Juli bis September. Weitere 28 Prozent der Lebkuchen wurden im vierten Quartal produziert.