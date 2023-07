Verspätete Briefe oder falsch abgelegte Pakete sorgen weiterhin für Ärger in Deutschland. Im Juni seien knapp 3000 Beschwerden über Postdienstleistungen bei der Bundesnetzagentur eingegangen, teilte die Bonner Behörde auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Im Vorjahresmonat waren es nur etwa 1750 gewesen, im Mai 2023 rund 2500. Blickt man auf das ganze erste Halbjahr 2023, lässt sich ebenfalls ein deutlicher Anstieg ausmachen: In diesem Zeitraum gingen etwa 16.000 Beschwerden bei der Aufsichtsbehörde ein, und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.