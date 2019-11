Milliardeninvestition Deutsche Post DHL stockt Expressdienste auf

Der Logistikkonzern Deutsche Post DHL will sein Geschäft mit Expressdiensten ausbauen. Pro Jahr werde künftig mehr als eine Milliarde Euro ausgegeben für Sortieranlagen, Flugzeuge und Fahrzeuge, teilte das Unternehmen mit.

Am Flughafen Köln/Bonn nahm der Konzern ein neues Drehkreuz offiziell in Betrieb, das für 123 Millionen Euro gebaut worden war. Jede Nacht kommen dort bis zu 14 DHL-Express-Maschinen an. Stärkster Express-Hub in Deutschland und Europa bleibt aber Leipzig mit bis zu 70 Maschinen pro Nacht.

Der Expressversand ist für die Deutsche Post DHL mittlerweile der profitabelste Geschäftszweig. Weltweit sind rund 100.000 Menschen in diesem Bereich des Bonner Konzerns beschäftigt und damit etwa jeder fünfte Konzernangestellte. Große Konkurrenten sind UPS und Fedex.

Vor allem Firmen nutzen Eilsendungen, um Verträge, Gutachten oder Ersatzteile mit garantierter Lieferzeit zu versenden. Privatkunden haben in dem Geschäftsmodell lange Zeit nur eine Nebenrolle gespielt, angesichts des boomenden Onlinehandels werden sie aber wichtiger.

Im Vergleich zur normalen Post und zu regulären Paketdiensten ist der Expressversand wesentlich teurer - und damit lukrativ für den Dienstleister. Allerdings steht er auch im Verdacht, die Umwelt durch die verstärkte Nutzung von Flugzeugen und Lkw mehr zu belasten. Der ökologische Sinn von Expresslieferungen hänge letztlich davon ab, welches Transportmittel zum Kunden eingesetzt werde, erklärte der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in der Wochenzeitung "Die Zeit".