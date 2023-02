Tarifstreit Neue Warnstreiks bei der Post am Montag und Dienstag

Kurz vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post AG hat die Gewerkschaft Ver.di für Montag und Dienstag weitere bundesweite Warnstreiks bei dem Unternehmen angekündigt. Betroffen seien »ausgewählte Betriebe« in allen Arbeitsbereichen, teilte Ver.di am Sonntag in Berlin mit. Dazu gehörten die Brief- und Paketzentren ebenso wie die Zustellung von Sendungen.