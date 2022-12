Auch in Deutschland erfreuten sich Telegramme großer Beliebtheit. Meist wurden die Textnachrichten auf einem Postamt oder per Telefon diktiert und dann per Brief zugestellt – so ließen sich wichtige Nachrichten auch an Menschen übermitteln, die keinen Telefonanschluss besaßen. Weil sich die Gebühr nach dem Umfang der Nachricht richtete, bürgerte sich der sogenannte Telegrammstil ein, und statt einem Punkt hieß es nach jedem Satz: +++STOP+++.