Die Deutsche Post und die Gewerkschaft Ver.di haben sich auf einen neuen Tarifvertrag für rund 160.000 Beschäftigte des Bonner Konzerns geeinigt. In der am Freitag begonnenen vierten Verhandlungsrunde in Düsseldorf verständigten sich beide Seiten nach einem Verhandlungsmarathon am Samstag auf ein Kompromisspaket mit einer Laufzeit von zwei Jahren, das unter anderem Sonderzahlungen enthält, wie Verdi mitteilte. Die Post bestätigte, dass man sich geeinigt habe.