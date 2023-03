Laut Nikola Hagleitner, die im Vorstand der Post für das Brief- und Paketgeschäft in Deutschland verantwortlich ist, ist das Unternehmen so gut wie möglich auf einen drohenden Streik vorbereitet. »Wir haben Verwaltungskräfte, die wir dann punktuell einsetzen können«, sagte Hagleitner am Donnerstag. Die Post werde aber keine externen Beschäftigten oder Leiharbeitnehmer einsetzen, um streikendes Personal zu ersetzen. Hagleitner verwies darauf, dass noch immer Beamte für den Konzern arbeiten sowie auch Angestellte, die keiner Gewerkschaft angehören.

Das Dax-Unternehmen meldete ebenfalls am Donnerstag einen Rekordgewinn für das Jahr 2022 und will die Dividende von 1,80 auf 1,85 Euro je Aktie erhöhen. Appel betonte jedoch, dass dieses Geld aus dem Ausland komme: »Nicht ein Eurocent dieser Dividende wird aus dem Deutschlandgeschäft bezahlt.« Bei Personalkosten von etwa 7,5 Milliarden Euro in Deutschland würde eine Gehaltserhöhung um 15 Prozent, wie Ver.di sie fordert, die Post gut eine Milliarde Euro jährlich kosten.