Auch die drei Ampelparteien arbeiten an einem gemeinsamen Forderungskatalog, mit dem die Auslieferung der Post zuverlässiger werden soll und die Arbeitsbedingungen der Zusteller verbessert werden sollen. Geht es nach dem SPD-Postexperten Sebastian Roloff, soll es künftig eine schnelle Zustellung am folgenden Werktag, zugleich aber auch eine langsamere geben. Derzeit muss die Post 80 Prozent aller Briefe am folgenden Werktag zustellen. »Weniger als diese Quote ist denkbar«, sagt der Münchner SPD-Abgeordnete, »allerdings muss die langsamere Post dann billiger werden und nicht die eigentlich pünktliche teurer.« Ein langsamer Standardbrief solle demnach weniger als 85 Cent Porto kosten.