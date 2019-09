In Deutschland gebaute "Octopus" Superjacht von Microsoft-Mitgründer steht zum Verkauf

Wer auch immer dieses Schiff kauft, erwirbt auch ein Stück Rock'n-Roll-Geschichte: Mick Jagger hat auf "Octopus" mal einen Song für ein Album eingespielt, und ein Privatkonzert der Band U2 soll dem Vernehmen nach so laut ausgefallen sein, dass die Lautsprecher durchbrannten. So berichten es jedenfalls US-Medien.

Nun steht die 126 Meter lange Superjacht "Octopus" zum Verkauf, Kostenpunkt: 295 Millionen Euro, so steht es in dem Inserat des Jacht-Brokers Fraser. Das Schiff stammt aus dem Nachlass des Microsoft-Mitgründers Paul Allen, der Multimilliardär war im Oktober 2018 verstorben.

"Alle meine Leidenschaften"

Die "Octopus" war 2003 von der deutschen Lürssen-Werft gebaut worden, als damals viertgrößte Jacht der Welt. Und die anderen drei, merkte Allen damals nicht ohne Stolz an, seien für Staatschefs gebaut worden, nicht für Privatiers wie ihn. "Als ich das erste Mal auf der Brücke stand, fühlte ich mich, als wäre ich auf einem Raumschiff", hat Allen in seiner Autobiografie geschrieben. "Alle meine Leidenschaften kommen zusammen in einem beweglichen Fest".

Und Leidenschaften hatte Allen offenbar viele. So verfügt die Jacht nicht nur über ein Bord-Kino, ein Basketball-Feld und ein Tonstudio. Sie ist mit gleich zwei Helikopter-Landeplätzen ausgestattet sowie: einem eigenen U-Boot mit Platz für zehn Personen.

Es ist natürlich Knallgelb, wie es sich für einen Kenner der Musikgeschichte gehört.