Auch der Flächenverbrauch könnte sinken

»So könnten jährlich in Deutschland 1,1 Millionen Tonnen CO₂ eingespart werden«, argumentierte die Umweltschutzorganisation. Bauministerin Klara Geywitz (SPD) dürfe nicht zulassen, dass vermeidbare Abrisse jedes Jahr Millionen Tonnen CO₂ freisetzten und wertvolle Ressourcen vernichteten, sagte DUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz. »Angesichts der verfehlten Klimaziele im Gebäudesektor ist es geradezu fahrlässig, am willkürlichen Abrisswahn in Deutschland festzuhalten.«