Westliche Unternehmen stehen öffentlich unter enormem Druck, sich aus Russland zurückzuziehen. Es gibt strenge Sanktionen, in bestimmten Wirtschaftsbereichen ist es aber regelkonform möglich, weiter in Russland Geschäfte zu treiben. Allerdings müssen die betreffenden Firmen damit rechnen, dass sie öffentlich angeprangert werden. Eine Auswertung der Kiew School of Economics und der Nichtregierungsorganisation B4Ukraine zeigt nun, dass besonders deutsche Betriebe zu den größten ausländischen Steuerzahlern in Russland zählen – knapp hinter US-amerikanischen Unternehmen.