Das Finanzierungsdefizit des Staates ergibt sich aus der Differenz zwischen Einnahmen in Höhe von 1820,8 Milliarden Euro und Ausgaben in Höhe von 1922,1 Milliarden Euro. Das staatliche Defizit stieg, obwohl zugleich die Steuereinnahmen stark anzogen: Dank wirtschaftlicher Erholung nach der Coronakrise sowie der hohen Inflation legten sie 2022 um acht Prozent zu.

Bei den Unternehmenssteuern verzeichneten insbesondere die Körperschaft- und Gewerbesteuereinnahmen deutliche Zuwächse (plus 11,1 Prozent beziehungsweise plus 13,6 Prozent). Die positive Entwicklung am Arbeitsmarkt spiegelte sich in einem Anstieg der Lohnsteuer wider (plus 6,4 Prozent). Die gestiegenen Konsumausgaben der privaten Haushalte infolge der nachlassenden Corona-Beschränkungen trugen zu einem Anstieg der Mehrwertsteuereinnahmen um 10,8 Prozent bei.