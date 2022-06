2022 stehen wir nun an einem Punkt, an dem der schwerste Rückschlag der vergangenen 70 Jahre über uns hereinbricht. Die Welt spaltet sich abermals in gegnerische Lager. Der Westen sieht sich einem neuen Fernostblock gegenüber, angeführt von Wladimir Putins Russland und Xi Jinpings China – zwei Diktatoren, die sich in der abgelaufenen Woche abermals ihres gegenseitigen Beistands versicherten. Wechselseitige Sanktionen und Embargos ziehen immer weitere Kreise. Die weltweiten ökonomischen Kollateralschäden des Angriffs auf die Ukraine zeichnen sich gerade erst ab. Es wäre überraschend, wenn die Globalisierung den gegenwärtigen Wendepunkt ohne größere Blessuren überstehen würde. (Achten Sie auf den EU-Gipfel ab Donnerstag und auf den G7-Gipfel ab Sonntag.)