"Rückpralleffekte" Bundesbank rechnet mit leichtem Rückgang der Wirtschaftskraft

Das zweite Quartal dieses Jahres - also die Monate April bis Juni - wird nach Einschätzung der Bundesbank mit einem Dämpfer für die deutsche Wirtschaft enden. "Die deutsche Wirtschaftsleistung dürfte im Frühjahr 2019 leicht zurückgehen", teilte die Bundesbank in ihrem Monatsbericht Juni mit. Die "konjunkturelle Grundtendenz" sei "nach wie vor schwach", schreibt die Notenbank. Ausschlaggebend hierfür sei "der anhaltende Abschwung in der Industrie".

In den ersten drei Monaten des laufenden Jahres war das Bruttoinlandsprodukt (BIP) nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent gestiegen. Vor allem die Ausgaben der Verbraucher und der Bauboom brachten Europas größte Volkswirtschaft zurück auf Wachstumskurs. Dabei halfen auch Sondereffekte: Der Bau profitierte vom vergleichsweise milden Winter. Für Impulse sorgten zudem Pkw-Käufe, die wegen Problemen der Hersteller bei der Umstellung auf neue Abgastests (WLTP) aufgeschoben worden waren.

Diese Sondereffekte werden nach Ansicht der Bundesbank-Ökonomen nun auslaufen oder sich sogar umkehren. Beim Bau sei etwa mit gewissen "Rückpralleffekten" zu rechnen. Zudem könnte das Hin und Her beim Brexit die deutsche Exportwirtschaft treffen: Hamsterkäufe, die im Vorfeld des ursprünglich für Ende März anvisierten Ausstiegs der Briten aus der Europäischen Union getätigt wurden, könnten die Exportbilanz im zweiten Quartal schmälern.

Bereits im dritten Quartal 2018 war die deutsche Wirtschaft überraschend geschrumpft. Danach hatte das Wachstum aber wieder leicht angezogen.