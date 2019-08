Zweites Quartal Deutsche Exporte schrumpfen

Die deutsche Wirtschaft hat im Juni Waren im Wert von 106,1 Milliarden Euro exportiert - und damit deutlich weniger als im Vorjahr. Im Vergleich zum Juni 2018 sank der Wert der Ausfuhren um acht Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Das lag allerdings auch an der geringeren Zahl der Werktage in diesem Jahr.

Die Exporte sanken im zweiten Quartal jedoch auch dann, wenn man diesen Effekt herausrechnet: Kalender- und saisonbereinigt lagen die Exporte von April bis Juni in jedem Monat unter dem Wert des Vorjahres. Insgesamt betrug das Minus in dieser Berechnung im zweiten Quartal 1,3 Milliarden Euro.

Auf das gesamte erste Halbjahr bezogen lagen die deutschen Ausfuhren hingegen noch leicht im Plus. Kalender- und saisonbereinigt legte der Wert der Exporte von Januar bis Juni um 6,9 Milliarden Euro zu. Ohne diese Bereinigung betrug das Plus noch 3,6 Milliarden Euro, insgesamt exportierte die deutsche Wirtschaft im ersten Halbjahr Waren im Wert von 666,1 Milliarden Euro. In jedem Fall waren es jedoch ausschließlich die Monate Januar bis März, die für das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr sorgten.

Auch die Importe sind zuletzt gesunken. Die Einfuhren lagen im Juni mit 89,3 Milliarden Euro um 4,4 Prozent unter dem Wert des Vorjahres. Auf das Halbjahr bezogen stiegen die Importe auf 556,2 Milliarden Euro, das waren 16,1 Milliarden Euro mehr als im Vorjahr. Der Überschuss in der Außenhandelsbilanz sank damit von 121,3 Milliarden im Vorjahr auf 118,8 Milliarden Euro im ersten Halbjahr 2019.

Der größte Auslandsmarkt für deutsche Firmen waren die Mitgliedstaaten der EU. In sie exportierte die deutsche Wirtschaft im Juni Waren im Wert von 63,5 Milliarden Euro - umgekehrt importierte Deutschland Waren im Wert von 53,3 Milliarden Euro aus der EU. In Länder außerhalb der EU exportierte Deutschland Waren im Wert von 42,6 Milliarden Euro.

Damit sanken die Ausfuhren in den Rest der Welt mit 10,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr deutlich stärker als die in die EU. Hier betrug das Minus lediglich 6,2 Prozent.