Ifo-Konjunkturbarometer Stimmung in Chefetagen verbessert sich - minimal

Die Stimmung in den Chefetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im September nach fünf Rückgängen in Folge leicht verbessert. Der Ifo-Index für das Geschäftsklima stieg auf 94,6 Punkte von 94,3 Zählern im Vormonat, wie das Münchner Ifo-Institut am Dienstag unter Berufung auf seine monatliche Umfrage unter rund 9000 Managern mitteilte.

Im August hatte der wichtigste deutsche Konjunkturindikator noch auf dem niedrigsten Wert seit November 2012 gelegen. Experten hatten mit einem geringeren Anstieg auf 94,4 Punkte gerechnet. "Der Abschwung macht eine Pause", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die Führungskräfte beurteilten ihre Geschäftslage günstiger als zuletzt, ihre Aussichten für die kommenden sechs Monate allerdings etwas skeptischer.

Weder Entwarnung noch Grund zu größerer Besorgnis

Die deutsche Wirtschaft steht derzeit an der Schwelle zur Rezession. Das Bruttoinlandsprodukt schrumpfte im Frühjahr um 0,1 Prozent. Sollte auch das Ende September endende Sommer-Quartal schwächer zu Ende gegangen sein, gilt dies unter Experten bereits als Rezession, selbst wenn die Wirtschaft danach wieder wachsen sollte. Die Bundesbank hält dies für möglich, sieht darin aber "noch keinen Grund zur Besorgnis".

Der exportabhängigen Industrie macht außer dem Ende Oktober anstehenden EU-Austritt Großbritanniens besonders der von US-Präsident Donald Trump entfachte Handelsstreit zu schaffen. Eine große Gefahr sehen Fachleute auch darin, dass die Dienstleister mit in den Abwärtsstrudel gezogen werden. Das würde die noch gut laufende Inlandskonjunktur spürbar bremsen.