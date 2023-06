Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck dankte der EU-Kommission für die Entscheidung. »Wir können so die Widerstandsfähigkeit in ganz Europa in diesem wichtigen Feld erhöhen und Wertschöpfung und Arbeitsplätze sichern«, sagte er. Neben großen Unternehmen seien in Deutschland auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie Start-ups beteiligt.