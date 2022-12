Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat eine »konzertierte Aktion« mit Gewerkschaften sowie Arbeitgebern einberufen.

Der Ansatz wurde bereits in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts verfolgt. Damals steckte die noch junge Bundesrepublik in ihrer ersten Wirtschaftskrise und die Große Koalition suchte einen Ausweg. Es gab regelmäßige Treffen, in denen Politik, Arbeitgeber und Arbeitnehmer versuchten, ihre Interessen und Forderungen so abzustimmen, dass sie die gesamtwirtschaftliche Entwicklung nicht beeinträchtigten.