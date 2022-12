Fast die Hälfte der Befragten (46 Prozent) gab in der repräsentativen Befragung »Index Gute Arbeit 2022« an, dass die Anforderungen im Arbeitsalltag durch Multitasking – also das gleichzeitige Ausführen mehrerer Prozesse – gestiegen seien. Mehr als ein Drittel (33 Prozent) fühlt sich während der Arbeit stärker überwacht.