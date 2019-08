Amazon soll bereits auf eigene Logistiker zurückgegriffen haben. Auf die Deutsche Post DHL kann sich der Onlineshopping-Anbieter auch nicht mehr verlassen. Er liefert keine frischen Lebensmittel mehr für den Konzern in Deutschland aus.

"Wir können bestätigen, dass wir entschieden haben, die Zusammenarbeit mit Amazon Fresh im Bereich der Zustellung frischer Lebensmittel bis auf Weiteres nicht mehr fortzuführen", teilte eine Konzernsprecherin mit und bestätigte damit Berichte der "Lebensmittel Zeitung" sowie des "Supermarktblogs". Der Markt für online bestellte, frische Lebensmittel bleibt der Sprecherin zufolge "bis dato weit hinter den Erwartungen zurück".

"Aufgrund dieser Tatsache und der Komplexität des gesamten Prozesses haben wir unsere Aktivitäten in diesem Bereich deutlich reduziert", hieß es. Amazon liefere die Einkäufe bereits seit diesem Monat über sein eigenes Logistiknetzwerk aus, berichteten die Branchenmedien.

Für Amazon Fresh-Kunden soll sich nichts ändern

Die Konzerne hatten sich im Frühling 2017 verbündet. Allerdings belasteten hohe Kosten in der Brief- und Paketsparte im Gesamtjahr 2018 das Post-Gesamtergebnis. Besonders die Kosten für das letzte Stück der Lieferung bis zur Haustür sind hoch. Im zweiten Quartal dieses Jahres legten Umsatz und Gewinn in dem Segment aber wieder deutlich zu.

Noch schwieriger sieht es im Onlinehandel mit Lebensmitteln aus. Am ehesten bestellen einer Studie zufolge noch Großstädter und Gutverdiener im Netz. Nur 18 Prozent kaufen regelmäßig auf diese Art und Weise ein.

Zum Bruch der Lieferbeziehung mit DHL äußerte Amazon sich nicht direkt. Das Unternehmen teilte mit, es kommentiere Vertragsbeziehungen mit Geschäftspartnern grundsätzlich nicht. "Wir überprüfen unser Angebot regelmäßig und stellen sicher, dass wir in den Bereichen das beste Kundenerlebnis bieten, die aus unserer Sicht den Kunden immer wichtig sein werden: niedrige Preise, große Auswahl und schnelle Lieferung", so Amazon.

Aus Unternehmenskreisen hieß es, für Kunden von Amazon Fresh ändere sich nichts. Entweder greift Amazon, wie das "Lebensmittelblog" schreibt, auf sein eigenes Logistiknetzwerk zu, das auch die Prime-Bestellungen ausliefert oder muss auf einen neuen Logistikpartner zurückgreifen.