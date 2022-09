Die Partei Die Linke wird bei ihrer Vorstandsklausur am Wochenende in Rathenow über ein Konzept zur Verstaatlichung von Energiekonzernen beraten. Die Parteivorsitzenden Janine Wissler und Martin Schirdewan hätten das Papier mit der Überschrift »Energiekonzerne vergesellschaften« mit Hilfe von Juristen erarbeitet, berichtet das Redaktionsnetzwerk Deutschland. »Um die Energiewende nicht den Eigeninteressen vier privater Unternehmen zu überlassen, sollte das Übertragungsnetz in öffentliches Eigentum überführt werden«, zitieren die Zeitungen daraus.