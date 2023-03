Die Porsche SE hat sich im Rechtsstreit mit Volkswagen-Anlegern in einem wichtigen Punkt durchgesetzt. Deren Aussichten auf Schadensersatz haben sich nun drastisch verschlechtert. Das Oberlandesgericht (OLG) Stuttgart veröffentlichte am Mittwoch einen entsprechenden Musterentscheid , an dem sich die Landgerichte bei ähnlich gelagerten Klagen orientieren sollen.