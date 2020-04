Dieselskandal Britisches Gericht gibt 90.000 Klägern gegen VW recht

In der Abgasaffäre hat Volkswagen in Großbritannien einen Prozess verloren: Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Autokonzern illegale Software in Dieselautos einbaute, und spricht den Autobesitzern Entschädigung zu.