Der Konzern stieß über die Jahre in verschiedene Geschäftsgebiete, Mateschitz war auch Medienunternehmer und ließ etwa den österreichischen Fernsehsender Servus TV aufbauen, der als Plattform österreichischer Rechtspopulisten gilt. Auch Mateschitz selbst äußerte sich wiederholt so.

Bekannt durch sportliches Engagement

Große Bekanntheit erlangte Mateschitz mit seinem sportlichen Engagement. So investierte er etwa in ein Formel-1-Team, das seither sechsmal die Fahrer- und viermal die Team-WM gewann. Auch in den Fußball investierte Mateschitz, vor allem in den DFB-Pokalsieger RB Leipzig und Schwesterklub Red Bull Salzburg.